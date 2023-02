La Questura di Modena, al fine di ridurre progressivamente i tempi di attesa per il rilascio dei passaporti, ha potenziato le risorse destinate al settore, ampliato gli sportelli a disposizione dell’Ufficio Passaporti del capoluogo e attivato l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia Di Stato), per facilitare le operazioni di accoglienza e instradamento dell’utenza e la corretta presentazione della modulistica specifica.

Da fine anno, è stato elevato il numero di prenotazioni fissate ogni giorno, attivando procedure di overbooking, ed ampliato l’orario di ricezione pubblico, con aperture anche pomeridiane.

I cittadini che intendono richiedere il rilascio del passaporto presso l’Ufficio Passaporti di via Palatucci o dei Commissariati sono, pertanto, invitati ad attivarsi per tempo.

Si rammenta che la procedura per il rilascio del passaporto è unica: occorre accedere al sito www.passaportonline.poliziadistato.it, cliccando sulla provincia di Modena, mediante utilizzo delle credenziali spid o della carta d’identità elettronica e prenotare sull’ “agenda on line” la prima data disponibile. Si consiglia di ripetere la consultazione, poiché i posti si liberano progressivamente ogni giorno.

Sull’agenda on line sono disponibili informazioni aggiornate sulla modulistica, la documentazione ed i versamenti necessari per completare la pratica agli sportelli.

In caso di oggettive e motivate esigenze, è possibile, una volta prenotato l’appuntamento sull’“agenda online”, richiedere di anticiparlo, esclusivamente scrivendo una mail agli indirizzi sottoindicati. La mail è attivabile direttamente dalla procedura dell’agenda on line, dopo che è stata completata la prenotazione, cliccare sul tasto ”i” sotto l’opzione “seleziona” ove verrà mostrato l’ indirizzo Pec.

Nella mail dovranno essere specificati i dati e il numero di telefono del richiedente, la data dell’appuntamento già fissato nell’agenda elettronica e dovrà essere allegata la documentazione attestante le motivazioni della richiesta di anticipo (copia di un biglietto aereo, esigenze di lavoro, studio, certificati o altro). L’Ufficio contatterà i richiedenti l’anticipo via filo o via mail per fornire ulteriori indicazioni. L’invito pertanto è a corrispondere via mail e ad evitare richieste telefoniche.

Per evitare equivoci e malintenzionati, si rammenta che il personale dell’Ufficio di polizia che chiama l’utente non rivolge richieste di denaro e già dispone dei dati personali tratti dall’agenda elettronica. Gli appuntamenti sono fissati solo presso le sedi sottoindicate.

Per il ritiro del passaporto, ove richiesto dall’interessato ed a sue spese, si può procedere all’invio via posta al domicilio indicato.

L’Ufficio Passaporti della Questura di Modena rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì 08:15-11:00 Martedì 08:15-11:00 Mercoledì 08:15-11:00 Giovedì 08:15-11:00 Venerdì 08:15-11:00 Sabato Domenica

Le aperture pomeridiane vengono fissate di volta in volta dall’Ufficio che contatta l’utente via filo o via mail e lo invita a presentarsi in un dato giorno ed orario.

Il ritiro dei passaporti avviene, dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00, senza obbligo di prenotazione, a partire dal giorno indicato all’atto della consegna.

La mail di riferimento per le urgenze e richiesta di informazioni è la seguente:

dipps148.00N0@pecps.poliziadistato.it.

I cittadini residenti nei seguenti comuni della Provincia di Modena possono prenotarsi on line per presentare la documentazione presso l’Ufficio Passaporti della Questura:

Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiumalbo, Formigine, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Marano sul Panaro, Montese, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice Sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Gli Sportelli amministrativi dei Commissariati di Carpi, di Sassuolo e di Mirandola, operano in analogia per i rispettivi comuni sede e giurisdizioni.

L’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Carpi rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì 08:30-11:30 Martedì 08:30-11:30 Mercoledì 08:30-11:30 Giovedì 08:30-11:30 15:00-17:00 Venerdì 08:30-11:30

I cittadini residenti nei seguenti comuni possono prenotarsi presso l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Carpi:

Carpi, Novi di Modena, Campogalliano, Bomporto, Bastiglia, Soliera, Ravarino.

La mail di riferimento per le urgenze e le richieste di informazioni è la seguente:

dipps148.5100@pecps.poliziadistato.it

L’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Sassuolo rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì 08:30-11:30 Martedì 08:30-11:30 Mercoledì 08:30-11:30 Giovedì 08:30-11:30 15:00-17:00 Venerdì 08:30-11:30

I cittadini residenti nei seguenti comuni possono prenotarsi presso l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Sassuolo:

Sassuolo, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Palagano, Polinago, Montefiorino e Frassinoro.

La mail di riferimento per le urgenze e richiesta di informazioni è la seguente:

dipps148.5300@pecps.poliziadistato.it

L’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Mirandola rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì 08:30-13:00 Martedì 08:30-13:00 Mercoledì 08:30-13:00 Giovedì 08:30-13:00 14:00-16:30 Venerdì 08:30-13:00

I cittadini residenti nei seguenti comuni possono prenotarsi presso l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Mirandola:

Mirandola, Medolla, San Prospero, Finale Emilia, San Felice Sul Panaro, Concordia Sulla Secchia, San Possidonio, Cavezzo, Camposanto.

La mail di riferimento per le urgenze e le richieste di informazioni è la seguente:

dipps148.5200@pecps.poliziadistato

Si rinvia al sito della Questura di Modena per ogni utile aggiornamento, sul link https://questure.poliziadistato.it/it/Modena per le procedure e orari in atto.