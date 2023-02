In prevalenza sereno o poco nuvoloso, con possibili temporanei addensamenti durante il giorno e con generale aumento della nuvolosità in tarda serata a partire da est. Temperature in sensibile diminuzione, con valori minimi tra -1 e 2 gradi sulle pianure interne ed intorno a 3/4 gradi lungo la costa, leggermente inferiori nelle aree extraurbane con deboli gelate notturne; massime comprese tra 6 e 9 gradi. Venti deboli variabili sulle aree centro-occidentali, intorno sud-est con leggeri rinforzi sul settore orientale. Mare inizialmente mosso sottocosta e molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)