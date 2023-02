Sassuolo 1 – Atalanta 0

Contro l’Atalanta Alessio Dionisi questa sera ha schierato il tridente formato da Berardi, Defrel e Laurienté, mentre il neo arrivato Bajrami è parito dalla panchina.

Il resto della rosa titolare ha visto al fischio d’inizo Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang e M.Henrique

Molti penseranno che la superiorità numerica dal 30’ del primo tempo per un fallo di Mæhle su Berardi su cui è intervenuto il VAR abbia condizionato la serata, ma non credo sia azzardato affermare che il Sassuolo abbia decisamente cambiato passo in questo girone di ritorno.

Dopo la larghissima vittoria contro il Milan, l’undici neroverde questa sera è riuscito a contenere la seconda squadra più performante del campionato e imponendo il proprio gioco e conquistando la vittoria.

La rete del vantaggio neroverde al 55’ con Laurientè che su assist di Marchizza, ha puntato l’uomo, si è spostato la palla lateralmente e angolando la conclusione ha sorpreso Musso sul palo lontano.

Dopo oltre 96 minuti di gioco e due cartellini rossi per gli ospiti, il Sig. Marcenaro fischia la fine di una partita fondamentale per parlare di vero cambio di mentalità, esattamente come chiedeva Dionisi alla vigilia del match.

23 punti e quindicesima posizione in classifica per un Sassuolo che ha regalato una settimana di grande gioia ai suoi tifosi e da domani può cominciare a pensare all’Udinese prossima avversaria, domenica 12 febbraio all’ora di pranzo.

Claudio Corrado