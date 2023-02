Nell’ultimo anno e mezzo, in diverse occasioni e in maniera reiterata, hanno subito offese e minacce, anche aggravate fatte con un coltello, violenze fisiche e danni all’auto e agli arredi di casa da parte del figlio. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli computi dal giovane a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Montecchio Emilia, a cui marito e moglie in deposizioni sofferte hanno raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 25enne abitante a Montecchio Emilia in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti del giovane della misura cautelare in carcere. Provvedimento che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Montecchio Emilia che hanno condotto le indagini e che nella giornata di ieri hanno arrestato il giovane.

Dalle risultanze investigative è emerso come il 25enne, dall’estate scorsa maltrattava i genitori con condotte reiterate consistenti in aggressioni verbali e fisiche, minacce e danneggiamenti degli oggetti presenti nell’abitazione, in giardino e dell’auto così da cagionare loro sofferenze fisiche e psichiche e da rendere mortificante e penosa la loro convivenza. Pugni in faccia al padre, madre minacciata con il coltello, plurime offese e minacce. Gravi condotte maltrattanti quelle denunciate dalla coppia che, riscontrate dai militari in forza alla stazione di Montecchio Emilia, hanno portato all’odierno provvedimento cautelare di natura restrittiva, richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.