Riccione – Si sono conclusi i Criteria del nuoto di salvamento. La rassegna tricolore giovanile ha chiuso con le categorie senior, cadetti e junior mostrando in queste due ultime una Maranello Nuoto sempre protagonista e infine terza nella classifica per società junior con una grande rimonta.

Le sessioni di gara erano state aperte dal bronzo della staffetta ostacoli cadetti con Pietro Alberini, Gabriele Fantuzzi, Riccardo Bartolacelli e Dallari Andrea, per poi salire per il titolo italiano con Nicole Morabito, Arianna Blasi, Laura Medici e Anna Soli nella staffetta 4x 50 pool lifesaver junior, una staffetta nuova che prevede nell’ordine 50 metri a stile libero, 50 in apnea con le pinne, 50 di trasporto del manichino e 50 di manichino con pinne.

Strepitoso tempo e oro per Andrea Dallari nei 200 superlifesaver junior vinto con 2’14”57 migliorando di due secondi il tempo che lo aveva visto finalista ai Mondiali di Riccione lo scorso anno, mentre la junior Laura Medici sale il gradino più basso nella stessa specialità per poi raddoppiare il bronzo anche nei 100 percorso misto.

Continua la frequentazione del podio con l’argento nella 4×50 pool lifesaver Cadetti con Raffaele Defilippis, Pietro Alberini, Gabriele Fantuzzi e Andrea Dallari per poi migliorare centrando l’oro nella 4×50 mista, staffetta che declinata al femminile junior è d’argento.

Nella specialità 200 superlifesaver, che risulta da sempre il pezzo forte di Maranello, veramente buone le prestazioni tra i Cadetti di Pietro Alberini e Gabriele Fantuzzi rispettivamente 7° e 10°, con Arianna Blasi e Nicole Morabito 8^ e 10^ nelle junior che portano punti alla classifica generale. Nel gran finale, se Arianna Blasi centra il bronzo nei 100 torpedo junior, la rincorsa al podio a squadre si completa con le prove di Andrea Dallari che nei 100 torpedo vince il secondo titolo oltre all’argento nei 100 pinne il 5° posto nella nuova gara dei 100 trasporto manichino.