La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena sono intervenuti per un sinistro stradale avvenuto sulla Provinciale Ovest nel comune di Nonantola.

Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, il conducente di un’autovettura in transito, aveva perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un cancello ubicato al margine della carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessun’altro veicolo stava transitando sulla strada.

L’uomo, 24enne, rimasto illeso, è stato sottoposto a controllo etilometrico che ha rilevando la positività all’alcool con un tasso ben oltre il limite consentito dalla Legge. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcoolica e la patente è stata ritirata per la sospensione.