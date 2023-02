Soliera sempre più verde. Proseguono i lavori di nuova piantumazione in diverse zone della città dei Campori. Nella scorsa settimana gli interventi hanno riguardato via Primo Maggio dove sono stati piantati 42 alberi, dei quali 22 nell’area verde all’ingresso di Soliera venendo dalla strada nazionale per Carpi. Le piante sono assortire in nove gruppi di essenze miste: melo da fiore, orniello, carpino bianco, carpino nero, tiglio, frassino, bagolaro, acero campestre e prunus pissardi.

Ulteriori 20 alberelli si trovano ora a fianco della pista ciclabile lungo via Primo Maggio e nei pressi della fermata Seta della linea extraurbana del trasporto pubblico, all’altezza del supermercato Famila. In questo caso la specie è Pyrus calleryana Chanticleer.

Ancora più consistenti i lavori di messa a dimora di ben 107 piante di circa 2 metri di altezza e dal diametro di 14-16 centimetri lungo le strade e sulle aiuole del Comparto Corte, vale a dire la zona musicisti nuova con via Fabrizio De Andrè, via Rino Gaetano, via Ivan Graziani e via Lucio Battisti. Le qualità delle piante sono Acer campestre, Fraxinus excelsior e Carpinus betulus ad alberello.