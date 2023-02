I ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 interessati ad aderire alle proposte di Servizio Civile Universale possono presentare domanda online entro le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023.

Il Comune di Fiorano Modenese propone sei collaborazioni, da attivare nell’anno 2023, per attività in ambito educativo e culturale.

Cinque saranno per il progetto “Aiutare per crescere 2022”, che vedrà l’assegnazione di quattro giovani presso il Servizio Istruzione (codice sede 168066) e uno presso Centro Giovani Casa Corsini (codice sede 167869). La sesta collaborazione riguarderà il progetto “Biblioteche e musei luoghi della cultura 2022” e si svolgerà al BLA (codice sede 167799)

La durata del servizio è di 12 mesi, per complessive 1.145 ore. Ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile netto di 444,30 euro.

Le domande si possono presentare, esclusivamente online tramite la piattaforma nazionale DOL, collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/, con credenziali SPID.

La sintesi dei progetti e maggiori informazioni si trovano nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale del sito del Comune di Fiorano Modenese, raggiungibile dalla home page.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Istruzione: letizia.ciocci@fiorano.it, tel. 0536 833407.

Sul territorio anche il la parrocchia di Fiorano con la Caritas diocesana propone una collaborazione per il GET Babele, per progetto ‘Costruire insieme il futuro’. Per informazioni a: 338 1195808, 340 3952077 oppure agli indirizzi mail caritasgiovani@modena.chiesacattolica.it oppure info@gruppobabele.it.