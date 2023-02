Si svolgerà sabato prossimo, 11 febbraio a partire dalle ore 17 in Paggeria Arte & Turismo, in piazzale Della Rosa, l’inaugurazione della mostra di Stefania Malferrari «Futuro Sospeso», a cura di Carlo Alberto Zini per Magazzini Criminali.

L’idea di futuro sospeso nasce da una sensazione che si presenta di tanto in tanto e che ti fa sentire disorientato. E allora non sai che direzione prendere e stai fermo, aspetti e pensi. Consapevole del fatto che possa dipendere date o da eventi estranei alla tua volontà, la vita scorre e in questo mondo pieno di insidie cerchi una soluzione.

La mostra sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, fino al 26 febbraio. Per visitare la mostra in altri orari è necessario contattare il curatore telefonando al 392 4811485