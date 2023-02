L’assessore regionale ai Rapporti con l’Unione europea, Paolo Calvano, ha ricevuto oggi a Bologna, nella sede della Regione, una delegazione di Creta guidata da George Alexakis, vicegovernatore della regione greca e delegato per gli affari europei e internazionali.

Quello di oggi è il secondo incontro, dopo quello del 2017, tra delegazioni dell’Emilia-Romagna e di Creta. La delegazione cretese è in Emilia-Romagna in occasione di un evento stasera al Teatro Celebrazioni di Bologna, nell’ambito della giornata mondiale della lingua greca.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi che legano, da diversi anni, l’Emilia-Romagna a Creta soprattutto su progetti europei e transnazionali: dall’ambiente allo sviluppo economico, fino alla sostenibilità e alla transizione energetica dei Paesi del Mediterraneo.

L’assessore Calvano ha poi presentato, partendo dal Tecnopolo di Bologna, la Data Valley regionale ed ha illustrato il Patto per il Lavoro e per il Clima, tema sul quale la delegazione cretese ha chiesto un approfondimento per capire i meccanismi di relazioni tra Regione, enti locali e associazioni socioeconomiche.

Il vicegovernatore Alexakis è attualmente anche vicepresidente della Conference of peripheral Maritime Regions (Cprm), alla quale partecipa attivamente anche la Regione Emilia-Romagna. La Cprm, impegnata per uno sviluppo più equilibrato del territorio europeo, riunisce più di 150 regioni di 24 Paesi membri dell’Unione europea rappresentando circa 200 milioni di persone.

Tra i progetti europei che legano l’Emilia-Romagna e la Grecia vi sono MD.net – La Dieta Mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Albania e Cipro) e Panoramed, per favorire l’elaborazione di una governance per il Mediterraneo.