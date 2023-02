I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 33enne bengalese, residente in Provincia di Bologna, accusato di violenza sessuale aggravata. E’ successo poco dopo le 17:00 di lunedì 6 febbraio, quando un Carabiniere libero dal servizio, si trovava a bordo dell’autobus di linea nr. 356, diretto a Ferrara. Durante il tragitto, l’attenzione del Carabiniere è stata richiamata dall’atteggiamento di un passeggero che si era seduto accanto a una ragazzina e aveva iniziato a palpeggiarla sulle parti intime (seno e interno coscia).

La ragazzina, in forte imbarazzo, non riusciva più a muoversi, e dall’atteggiamento dimostrava di non conoscere il passeggero seduto al suo fianco. Alla vista del Carabiniere che si è qualificato, lo straniero ha tentato di sminuire i fatti scusandosi per il suo comportamento. Il Carabiniere dopo aver intimato al soggetto di allontanarsi subito dalla giovane, ha telefonato alla Centrale Operativa del 112 informandola dell’accaduto. Tranquillizzata dal Carabiniere, la ragazzina, studentessa italiana di 15 anni, si è ripresa e ha telefonato a sua madre che è arrivata poco dopo e ha ringraziato il militare per il suo intervento immediato e risolutivo. All’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Molinella, il 33enne bengalese è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.