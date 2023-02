Se nelle lezioni di educazione fisica le parole più utilizzate sono “accosto”, “raffa” e “volo” vuol dire che una volta tanto lo sport delle bocce ha fatto breccia nel mondo della scuola. E se a fianco dei docenti, oltre agli esperti ed ai giocatori del bocciodromo ci sono anche alcuni nonni degli studenti, allora significa che le lezioni hanno luogo al bocciodromo di Felina. Mai come in questa occasione una disciplina sportiva è diventata occasione di dialogo fra generazioni, di educazione allo sport e di insegnamento di vita.

Tutto ciò si sviluppa all’interno del progetto Multisport ne’ Monti presso l’Istituto Comprensivo Bismantova e grazie al Comune di Castelnovo ne’ Monti ed alla Sport Valley Emilia-Romagna. Dapprima alcuni soci-giocatori della bocciofila sono stati allo scopo formati da un educatore scolastico della Federazione Italiana Bocce, poi gli stessi soci hanno proposto agli studenti giochi propedeutici alle bocce e trasferito i valori della disciplina agli studenti. Già in occasione della seconda lezione diversi nonni hanno voluto assistere in silenzio dalla tribuna del bocciodromo ai momenti di gioco e dialogo fra istruttori e studenti. Enzo è un volontario del Circolo ed è anche nonno di Rebecca, studentessa della 1^ F di Felina,: “mia nipote è molto contenta di questa esperienza e già dopo la prima lezione è tornata a casa entusiasta tanto che con la sorellina ha iniziato a giocare in corridoio con le bocce di plastica. Ed anche oggi vedo che si sta proprio divertendo”. Grazie alla FIB Regionale la Bocciofila ASD Felinese ha potuto consegnare a ciascun allievo un libretto con regole, fumetti e suggerimenti per il gioco di accosto, di volo e di raffa. L’esperienza di bocce nell’ambito del progetto Multisport ne’ Monti si sviluppa in un percorso di quattro giornate di lezione in pista al termine del quale ci sarà una simpatica iniziativa che coinvolgerà le famiglie. Sono sei i soci-giocatori della bocciofila Felinese che si sono resi disponibili ad affiancare gli studenti sulle quattro piste del bocciodromo: Goffredo Ricci, Vincenzo Li Pizzi, Lorenzo Croci, Pompilio Bartolini, Afro Braglia e Giulio Zini. In occasione del secondo incontro ad accogliere gli studenti a Bocciodromo c’era anche Mirca Pignedoli, presidente della Cooperativa Felinese che gestisce l’impianto ed il Centro Sociale. Con il sorriso sulle labbra e con la gioia di vedere tanti giovani nella struttura è stata lei a dare il benvenuto agli studenti ed a presentare le tante attività che vi ruotano attorno, non solo per gli sportivi, ma anche per la comunità del paese.