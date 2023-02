È stato riaperto al traffico intorno alle 16, dopo oltre nove ore di chiusura, il tratto di via Giardini nella frazione di Baggiovara, a Modena, dove la circolazione era stata interrotta dal primo mattino per effetto di un incendio che nella giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio, ha interessato un’azienda della zona che si occupa della gestione di rifiuti e scarti. In particolare, la strada e l’adiacente pista ciclo-pedonale erano state chiuse intorno alle 6.30 nel tratto tra la rotatoria che conduce all’ospedale civile e la complanare Einaudi, in entrambi i sensi di marcia, per permettere ai vigili del fuoco di avviare le operazioni per lo spegnimento dell’incendio.

Sul posto, oltre a sette equipaggi del Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono intervenute anche la Polizia locale, che ha provveduto a regolare la viabilità, deviando il traffico sulle strade secondarie, e le forze dell’ordine.

A Baggiovara sono arrivati intorno alle 7.30, attraverso il servizio di pronta disponibilità, anche i tecnici dell’agenzia Arpae. Gli operatori hanno effettuato nella zona campionamenti istantanei degli inquinanti tipici della combustione, utilizzando strumentazione a lettura diretta, che non hanno evidenziato situazioni di criticità nell’aria. Per motivi precauzionali, nella mattinata i cittadini della zona erano stati invitati a tenere chiuse le finestre di case e aziende.

Dopo i primi rilievi Arpae ha poi individuato nel corso della mattinata, in accordo con i rappresentanti dell’Ausl, anche alla luce della prossimità dell’ospedale, sei punti significativi nelle aree vicine all’azienda: ovvero zone residenziali, scuole e strutture sanitarie in cui sono stati avviati monitoraggi più estesi con campionatori passivi, con l’obiettivo di seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua conclusione, avvenuta poco prima delle 16. Inoltre, nei pressi del Centro servizi dell’Azienda Usl sono stati installati campionatori per la rilevazione di diossine e Pm10, che saranno operativi anche nei prossimi giorni.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate circa nove ore, fino al completo spegnimento del rogo, che ha interessato un’area ampia diverse decine di metri quadrati.