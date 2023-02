Il progetto, sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Personae 2022 e con capofila il Comune di Sassuolo, si basa su best practices promosse e sostenute nel territorio nazionale che hanno riscosso una notevole partecipazione ponendosi come pratiche innovative e virtuose volte all’inserimento di giovani con disabilità cognitiva ad alto funzionamento nei contesti lavorativi.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:

accrescimento delle competenze tecniche e trasversali delle nuove generazioni in linea con le richieste del mercato del lavoro e i lavori del futuro;

coinvolgimento di partner pubblici, privati e Istituzioni nel processo di contrasto al razzismo e alla discriminazione delle figure fragili;

promozione e sviluppo della cultura dello sport ai fini inclusivi e di benessere personale e

sociale.

Il progetto si articola in due azioni:

Azione 1: Z-Academy

L’azione si propone di formare e ingaggiare un gruppo di giovani in cerca di occupazione provenienti da percorsi fragili, deboli dal punto di vista del collocamento, a rischio abbandono scolastico o con disfunzionalità dello spettro autistico ad alto funzionamento (c.d. sindrome di Asperger). I ragazzi saranno fattivamente coinvolti nello sviluppo di una piattaforma MOOC (Massive Open Online Courses) e dei suoi contenuti. La piattaforma MOOC animata da percorsi formativi per la scelta del percorso di studi o di lavoro post-diploma sarà a disposizione di giovani appartenenti alla generazione Z per l’accrescimento delle proprie competenze.

Azione 2: Fuori dal campo il razzismo e le discriminazioni

L’azione si propone di progettare e realizzare, durante l’orario scolastico ed extra-scolastico, incontri e laboratori finalizzati a promuovere i valori dello sport come strumenti per sviluppare l’uguaglianza, l’inclusione e la parità di trattamento. Le attività verranno svolte presso dieci classi di un Istituto Comprensivo di Sassuolo. Si prevede il coinvolgimento di personaggi di spicco del mondo sportivo come l’allenatore della Nazionale di Calcio Sordi, insignito della onorificenza di Cavalleria dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la partecipazione ad attività sportive ed eventi (Festival Sportiva-

Mente e Yellow Run) e la creazione di uno sportello di supporto (Yellow Inclusive Desk).