Sono quanto mai attuali i temi che affronta quest’anno il progetto PCTO “Materie prime, Risorse, Popolazioni” nell’ambito dei programmi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento promossi dal Museo Gemma del Sistema dei Musei e Orto Botanico e dal Dipartimento di Scienze Chimiche Geologiche in collaborazione con il Progetto Lauree Scientifiche del Corso di Laurea di Scienze Naturali.

Ne sono una dimostrazione le parole di Papa Francesco Bergoglio pronunciate il 1° febbraio 2023 nel suo primo discorso a Kinshasa durante il suo viaggio nel continente africano e, in particolare, nella Repubblica Democratica del Congo, dove da decenni continuano gli scontri per il controllo delle miniere di oro, stagno, rame, tungsteno, tantalio, cobalto, diamanti ecc. ecc. “Giù le mani dall’Africa! Basta con il “colonialismo economico, altrettanto schiavizzante” ha sottolineato Papa Bergoglio, che ha continuato: “la Repubblica Democratica del Congo, “terra così bella, vasta e rigogliosa”, un “diamante del creato” esortando i congolesi, “infinitamente più preziosi”, a rialzarsi e riprendere nelle mani la propria dignità. “Basta soffocare l’Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare”. “Il veleno dell’avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati”, riferendosi alle enormi risorse naturali del Continente che paradossalmente non ne beneficia. “È un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca”.

Proprio alle materie prime ed alle risorse minerarie si rifanno i cinque appuntamenti rivolti agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Modena che avranno l’occasione di incontrare e confrontarsi con i docenti di Unimore su diversi aspetti: geologico, economico e storico. Le attività si articoleranno in una fase formativa di approfondimento ed in una fase esperienziale che si concluderà con un’elaborazione finale da parte degli studenti.

Il quarto e quinto incontro si terranno mercoledì 15 e venerdì 17 febbraio 2023 e vedranno rispettivamente il prof. Alessandro Gualtieri, docente di Mineralogia e Mineralogia Applicata ad Unimore, trattare online su Meet le “Materie prime minerali. La realtà nell’universo immaginario di Avatar” e la prof.ssa Annalisa Ferretti, docente di Paleontologia ad Unimore, che spiegherà, in presenza alle ore 14.30 nell’Aula U.0.2 del Dipartimento di Scienze Chimiche e geologiche, “Come si formano i combustibili fossili”. Al termine di questa giornata si terrà un laboratorio chimico, guidato dal prof. Gianluca Malavasi, docente di Chimica Generale ad Unimore, nel quale gli studenti si cimenteranno nel “Preparare una cella solare con il succo di mirtillo”.

Gli incontri, iniziati ai primi di febbraio, hanno visto la prof.ssa Barbara Cavalazzi, docente di Geobiologia e Astrobiologia all’Università di Bologna, trattare delle “Risorse minerarie extraterrestri”, il prof. Giuliano Albarani, docente di Storia delle migrazioni del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali in Unimore, affrontare l’aspetto delle “Materie prime nella storia delle migrazioni umane” ed il prof. Sergio Paba, docente di Politica Economica del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, analizzare il “Ruolo delle materie prime” a livello economico.

Tutte le informazioni al seguente link https://www.museogemma.unimore.it/2023/02/02/materie-prime-risorse-popolazioni-pcto-febbraio-2023/