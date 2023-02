Anche a Spezzano di Fiorano, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, sono intervenuti per parlare di legalità ai giovanissimi della Scuola Primaria “Ciro Menotti”, nell’ambito del comprensorio scolastico “Francesca Bursi”, diretto dalla Dott.ssa Ilaria Leonardi.

Circa 50 bambini, raccolti nell’aula magna della scuola, con cui è stato affrontato il delicatissimo tema del Bullismo e del Cyberbullismo, passando anche per argomenti diversi come l’uso consapevole dei social, rilevando come quanti ragazzi, tra i 10 e gli 11 anni, siano già padroni delle tecnologie informatiche e si affaccino con particolare slancio verso piattaforme di comunicazione sociale che, alcuni anni fa, erano ad esclusivo utilizzo degli adulti.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Tenente Michele Ognissanti, coadiuvato dal Maresciallo Capo Fernando Desogus, è stato arricchito dalla partecipazione dei giovani alunni, ulteriormente arricchita attraverso il contributo offerto dagli insegnanti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa.