Sono stati presentati oggi il progetto e il piano di cantierizzazione della Linea rossa del tram di Bologna.

I cantieri partiranno nel mese di aprile 2023 dal Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale e da quello del capolinea Fiera Michelino (due cantieri che non interferiranno con la viabilità) e nei mesi successivi anche nel primo tratto in linea in via Saffi, zona Ospedale Maggiore.

Il percorso della linea rossa è suddiviso in 7 macrocantieri:

Cantiere A – Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale

Cantiere B – Borgo Panigale-Porta San Felice

Cantiere C – Centro storico (Porta San Felice, via Riva Reno, via Indipendenza)

Cantiere D – Bolognina (ponte Matteotti, piazza dell’Unità)

Cantiere E – Bolognina-Fiera

Cantiere F – San Donato-Pilastro (viale della Repubblica, Pilastro, Caab, Terminal Facoltà di Agraria)

Cantiere G – opere complementari (Borgo Panigale, area via Caduti d’Amola, via Bragaglia)

A loro volta i macrocantieri sono suddivisi in sotto cantieri (con un fronte dai 350 ai 550 metri) che saranno realizzati per fasi allo scopo di mantenere aperta la viabilità ed avere delle cantierizzazioni permeabili e flessibili.

Qui lo slideshow con il cronoprogramma dei cantieri https://www.dropbox.com/s/5nqxmvtobeyax2u/Slide-show-tram_corretto.m4v?dl=0

I numeri della linea rossa

34 fermate

16,5 km

2 Stazioni ferroviarie di interscambio (Bologna centrale e Borgo Panigale)

< 500 m distanza media tra fermate

6 ciclostazioni: T. Emilio Lepido, Ospedale Maggiore, Fiera-Aldo Moro, Pilastro, Facoltà Agraria, T. Fiera/Michelino

160 incroci tramviari



Le opere principali

23 edifici di servizio

2 depositi tramviari

3 sottopassi (uno stradale, uno pedonale, uno tranviario)

8 sottostazioni elettriche lungo il tracciato (2 in meno rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo: a Porta S. Felice e in via della Campagna nei pressi di via S. Donato)

riqualificazione di via Riva Reno

opere di adduzione stradale nelle zone di via Bragaglia e caduti di Amola

costruzione di una nuova rotatoria che permetterà la realizzazione del sottopasso De Gasperi senza necessità di impattare il traffico. Eliminazione del semaforo all’incrocio via Marco Emilio Lepido – via A. De Gasperi



I parcheggi

19 aree di parcheggio realizzate, ampliate o riqualificate

1 nuovo parcheggio interrato (via Manuzio)

388 posti auto al parcheggio di interscambio al Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale

-268 bilancio posti auto lungo linea

+120 bilancio parcheggi totali



Le alberature

58 alberature in trapianto

1.528 nuove piantumazioni

+848 saldo alberature



Le fermate

Terminal Emilio Lepido, Villaggio Ina, Ducati, Manuzio, Borgo Panigale Stazione, Fiorini, Ponte Lungo, Santa Viola, Prati di Caprara, Ospedale Maggiore, Saffi, Porta San Felice, Riva Reno, Delle Lame, Ugo Bassi, Indipendenza, VIII Agosto, Porta Galliera, Matteotti Alta velocità, Piazza dell’Unità, Zucca, Liberazione, Fiera – Aldo Moro, Repubblica, Centro Zanardi, San Donato, San Donnino, Cadriano Bivio, Pirandello, Pilastro, Sighinolfi, Capolinea Facoltà di Agraria, Viale Fiera, Fiera Michelino.

Tempi di percorrenza

40 minuti da Terminal Emilio Lepido a capolinea Fiera Michelino

52 minuti da Terminal Emilio Lepido a capolinea Facoltà di Agraria



I punti di forza del progetto esecutivo

80% del tracciato è in sede riservata, di cui il 90% fuori dal centro storico

riqualificazione della città con 18 km di nuove strade (pavimentazioni, illuminazione e 53 km di nuovi sottoservizi)

saldo positivo per parcheggi e alberature

migliorie rispetto al progetto definitivo: maggior numero di trapianti di alberi, meno linee aeree di contatto rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo (+16% e tutto centro storico libero), meno sottostazioni elettriche



Informare i residenti e la comunità

Saranno a disposizione dei cittadini diversi strumenti di comunicazione non solo digitali e online, ma anche fisici (infopoint di cantiere), per coprire un ampio spettro di esigenze di informazione.

Info point fisici presso i cantieri lunedì-venerdì 9-13

Call center per tutta la durata dei lavori lunedì-venerdì 9-18

Contatto per emergenze attivo h24 7/7gg

Website con chatbot e Faq App con notifiche su viabilità

Instant pillole video su info e viabilità diffuse via social

Porta a porta per comunicazioni puntuali

Pannellature di cantiere come dispositivo di comunicazione



I Consigli di Quartiere aperti sul tram