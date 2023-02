ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”. Così, su Twitter, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito all’imprenditore italiano di cui non si avevano più notizie dopo il terremoto in Turchia e Siria.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).