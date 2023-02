Un’altra Medicina di Gruppo va ad arricchire la già significativa presenza delle forme associative tra medici di assistenza primaria in Val d’Enza. La nuova struttura si chiama “Orchidea” e ha sede in via Venturi 13 a Bibbiano di fronte alla scuola “Neria Secchi”.

Nasce per volontà della dottoressa Alessandra Markidis e del dottor Cesare Fornaciari, medici di Medicina generale che già esercitavano nel Comune e della dottoressa Giulia Casamatti, medico incaricato a seguito del pensionamento del dottor Bronzoni. Anche la dottoressa Bianconi, pur esercitando regolarmente nello studio di Barco, collaborerà coi medici della Medicina “Orchidea” al venerdì pomeriggio.

Gli studi medici sono accessibili dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, favorendo, in questo modo, una risposta al cittadino durante l’intero arco della giornata. Il personale di segreteria presente assicura, inoltre, il servizio di Medicup, ossia la possibilità di prenotare direttamente visite ed esami, garantendo, così, un importante servizio di prossimità.

La Medicina di Gruppo rappresenta una scelta strategica particolarmente efficace nel fornire un servizio qualificato, puntuale e coerente con i bisogni della comunità, garantendo continuità nonché un costante confronto tra i medici, in un’ottica di maggior efficienza e qualità dei servizi, nonché di significativo sostegno, collaborazione e crescita professionale e personale tra i professionisti. E’ possibile contattare la segreteria della Medicina di Gruppo “Orchidea” chiamando i numeri 0522 1501921 – 0522 1962722.