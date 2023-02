Anas (Gruppo FS Italiane) ha presentato e condiviso, con gli Enti territorialmente competenti, il programma di attuazione dei lavori di pavimentazione del Sistema Tangenziale di Modena che saranno avviati a partire da giovedì 23 febbraio 2023 e avranno una durata di circa tre settimane.

Nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio, si è infatti riunito – in modalità telematica – il Comitato Operativo per la Viabilità, coordinato dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Modena, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Modena, del Comune di Modena oltre al Comandante della Polizia Stradale, ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro è stata rappresentata la necessità che i lavori vengano eseguiti in orario diurno al fine di evitare gli effetti delle temperature notturne stagionali sulla regolare esecuzione degli stessi.

Al fine di creare il minor disagio alla circolazione i lavori saranno eseguiti in tratti saltuari della lunghezza massima di 1,5 km ed interesseranno – in maniera alternata – la corsia di marcia e quella di sorpasso a partire dal km 0, corrispondente alla rotatoria con via Vignolese.

Il restringimento di carreggiata sarà istituito dalle ore 9:00 alle ore 17:00, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

I lavori in programma fanno parte di un primo pacchetto di interventi, del valore di 800 mila euro, cui ne seguiranno altri in corso di programmazione.