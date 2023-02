«Speravamo in una soluzione che risolvesse il problema dei crediti incagliati, invece non solo non si prospetta nessuna risposta al problema, ma il Governo blocca, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura e a cedere i crediti».

Così il presidente Lapam del comparto edilizia, Claudio Boccaletti, riprende e condivide la posizione del presidente Marco Granelli, presidente Confartigianato, sottolineando che il divieto introdotto nel decreto legge coinvolge le tante imprese che, sulla base delle norme sinora vigenti, hanno effettuato investimenti ed assunzioni nella prospettiva di poter continuare ad operare garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green e anche di sicurezza antisismica che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. Anche il blocco della possibilità di acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici rappresenta un altro incomprensibile ostacolo. Apprezzabile l’intervento per limitare la responsabilità in solido dei cessionari anche se non risolutiva e fuori tempo massimo.

Nei prossimi giorni, le associazioni saranno chiamate a un confronto serrato con il governo. Lapam Confartigianato sarà impegnata ad esprimere nel modo più efficace e compiuto le ricadute di questo provvedimento sull’intero comparto costruzioni, in particolare sulle micro e piccole imprese artigiane. «È necessario riattivare un sistema sostenibile e strutturale degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici – prosegue Boccaletti -. Inoltre, bisogna ripensare il sistema degli incentivi nel settore, anche in vista degli obiettivi indicati dalla Direttiva europea sulle “case green”, senza più interventi spot ma ipotizzando una strategia strutturale di lungo termine che scandisca l’impiego di risorse pubbliche aggiuntive. In questo modo potremo ottenere un ritorno positivo in termini di crescita del Pil e orientare le scelte dei cittadini sulla qualità e l’efficienza energetica delle abitazioni».