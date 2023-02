Foschie dense e banchi di nebbia, in diradamento o sollevamento solo nelle ore più calde della giornata. Cielo irregolarmente nuvoloso, alternato a parziali schiarite, durante il corso del giorno. Addensamenti più consistenti sui rilievi dove, sul crinale, saranno possibili deboli precipitazioni.

Temperature minime in aumento comprese tra 3 e 8 gradi; massime tra 11 e 13 gradi in pianura. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente da sud ovest lungo i rilievi appenninici. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)