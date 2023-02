Emil Gas Scandiano cade nella trasferta di C Silver maschile sul campo della Scuola Basket Ferrara, al termine di 40’ decisamente equilibrati. Non bastano, nelle fila bianco-blu, quattro uomini in doppia cifra.

SCUOLA BASKET FERRARA-EMIL GAS SCANDIANO 65-64

SCUOLA BASKET FERRARA: Xausa 6, Manfrini 4, Rimondi 7, Buriani, Seravalli 4, Trinca 16, Romagnoni 5, Berti 10, Mascaro, Proner 1, Cazzanti, Fiore 12. All. Mancin.

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli, Fikri 6, Imovilli, Astolfi 12, Fontanili, Coslovi 3, Levinskis 15, Franzoni, Galvan 15, Taddei 2, Canovi, Caiti 11. All. Spaggiari.

Arbitri: Zanetti di Rimini e Casavecchia di Forlì.

Note: parziali 16-22, 31-30, 42-40.