Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica” di Reggio Emilia, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini ivi residenti.

Complessivamente, nell’area, sono stati controllati 44 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia. Di un 30enne non era possibile accertare la regolarità sul territorio nazionale, pertanto veniva invitato ai sensi dell’art. 15 TULPS a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di dimostrare la effettiva regolarità sul territorio nazionale.

Inoltre, continuano i servizi presso il centro commerciale “I Petali” al fine di evitare che i giovani che, in particolare il sabato pomeriggio, si radunano in questo luogo possano arrecare disturbo agli altri clienti dei negozi e degli esercizi di ristorazione presenti nel centro commerciale.

Alle 16:50 circa, veniva segnalata alle pattuglie in servizio, un nutrito gruppo di ragazzi che discutevano animatamente nell’area antistante l’ingresso del centro commerciale. L’arrivo tempestivo degli operatori era sufficiente a evitare che la discussione, nata per motivi di gelosia, degenerasse in una lite. I ragazzi venivano riportati alla calma e gli veniva spiegata l’importanza di rispettare i luoghi comuni e di non creare disturbo alle altre persone.