Dieci mete all’attivo e difesa blindata: così il Giacobazzi si rilancia dopo due sconfitte di fila. A Collegarola i biancoverdeblù non lasciano scampo all’Imola Rugby, vincono 64-0 e restano in scia alle dirette rivali per la promozione In serie A Viadana B e Florentia.

Una prestazione in crescendo quella di capitan Michelini e compagni, che indirizzano la partita già nei primi minuti, con una piccola flessione a fine primo tempo e un secondo tempo quasi perfetto.

Da manuale la prima meta: l’ovale viaggia veloce da lato a lato, da sinistra a destra fino all’ala Pianigiani, che torna a segnare alla seconda partita dopo il rientro in campo dall’infortunio al ginocchio. Non è da meno la seconda marcatura: up and under di Michelini raccolto da Operoso e 10-0. Rovina deve fare a meno dell’infortunato Cojocari e fa esordire l’ex Lyons Piacenza Francesco Tarantini. A metà tempo è ancora il piede di Michelini ad iniziare l’azione, Orlandi raccoglie l’ovale e premia la corsa di Assandri che cala il tris. Negli ultimi 10 minuti della frazione Modena abbassa il baricentro e concede qualcosa a Imola, che non riesce a sfondare. Prima del cambio di campo è Marco Venturelli a togliere pressione ai suoi, segnando la meta del bonus che vale il 24-0.

Nella ripresa il Giacobazzi alza ulteriormente il livello del suo gioco e Imola non tiene il passo. Meno di un minuto e Carta finalizza un’altra bella azione alla mano della trequarti biancobverdeblù, imitato cinque minuti dopo da Pianigiani, che segna la sua seconda meta di giornata. Modena gioca bene e allunga anche con un uomo in meno (giallo ad Assandri): break in mezzo al campo di Trotta, poi l’ovale arriva a Orlandi che scappa via e deposita l’ovale in meta. Finale ancora tutto biancoverdeblù: Operoso, poi la maul finalizzata da Rodriguez e il secondo sigillo personale di Orlandi portano in doppia cifra le mete del Giacobazzi.

Domenica prossima un altro derby emiliano per il Giacobazzi, impegnato nello scontro diretto con il Bologna Rugby.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Imola Rugby 64-0

Marcature: 7’ meta Pianigiani, 10’ meta Operoso, 19’ meta Assandri tr Michelini, 40’ meta Venturelli M. tr Michelini; 41’ meta Carta tr Michelini, 46’ meta Pianigiani tr Michelini, 59’ meta Orlandi tr Michelini, 69’ meta Operoso tr Michelini, 75’ meta Rodriguez tr Michelini, 80’ meta Orlandi.

Giacobazzi Modena: Petti (53’ Trotta); Pianigiani Assandri (62’ Pilati), Orlandi, Draghicchio; Michelini, Esposito (70’ Picheo); Debortoli (70’ Rodriguez), Furghieri (53’ Baurier), Carta; Cojocari (17’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano (47’ Flammia), Operoso, Morelli. All. Rovina.

Imola Rugby: Calabrò; Collina, Foschini, Ferretti, Giardi; Martinelli, Venturi; Romano, Salvatori, Zini; Smidt, Olivato; Ferrari, Zarrillo, Pecora. A disposizione: Morigi, Barelli, Bergamaschi, Monterisi, Randi, Cecchetti, Polidori. All. Santandrea.

Arbitro: Maria Clotilde Benvenuti (Roma).

Note: Ammoniti: 30’ Salvatori (Imola), 52’ Assandri (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 24-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Imola 0.

Serie B (girone 2), risultati 13° turno: Giacobazzi Modena-Imola 64-0 (5-0), Lions Amaranto-Florentia 21-35 (0-5), Cus Siena-Jesi 22-17 (4-1), UR San Benedetto-Viadana B 7-43 (0-5), Highlanders Formigine-Bologna Rugby 12-50 (0-5). Riposa: Firenze.

Classifica: Viadana B 56, Florentia 52, Giacobazzi Modena 48, Bologna Rugby 39, Firenze 38, Jesi 22, UR San Benedetto 19, Cus Siena 16, Highlanders Formigine 15, Lions Amaranto 12, Imola 6.

Prossima giornata, 14° turno (26/02/2023): Viadana B-Firenze, Jesi-Imola, Bologna Rugby-Giacobazzi Modena, Highlanders Formigine-Lions Amaranto, Florentia-Cus Siena. Riposa: UR San Benedetto.