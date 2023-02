In relazione alle dimissioni, comunicate venerdì ai collaboratori, del Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia, Rolando Landini, interviene con una nota il Consiglio direttivo dell’Associazione: “Prendiamo atto con grande rispetto, seppur anche con una certa tristezza, delle dimissioni di Rolando dal ruolo di Presidente, legate a motivi personali che comprendiamo. Landini è stato Presidente della Pubblica Assistenza dal 2019, ed era stato confermato nel suo incarico nel febbraio 2021.

In questa occasione non possiamo che ringraziarlo per il suo grande lavoro, non soltanto in questi anni di presidenza, ma anche prima, per lungo tempo come volontario. Un impegno che crediamo continuerà in altre forme, perché sappiamo che Landini ha la Croce Verde impressa nel suo DNA.

In questi anni di presidenza si è impegnato moltissimo per far sì che Croce Verde tornasse un soggetto estremamente attivo nella vita della comunità reggiana, facendo conoscere al meglio le nostre attività, organizzando eventi che rappresentassero l’occasione di incontrare i cittadini, tenendo i rapporti con altre associazioni e realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere la Croce Verde di Reggio Emilia.

Ma soprattutto si è impegnato ogni giorno per mantenere su livelli altissimi, sia come numeri che come qualità, i nostri servizi rivolti alla popolazione. Gli obiettivi portati avanti da Rolando vedranno l’impegno in continuità dell’intero Consiglio direttivo, che continua il proprio lavoro nel pieno delle funzioni. Nei prossimi giorni comunicheremo chi raccoglierà il testimone alla presidenza della Pubblica Assistenza”.