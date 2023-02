biancaUna serata per approfondire la Legge di Bilancio 2023 e analizzare quali opportunità questa manovra offre alle imprese. Lapam Confartigianato ha organizzato un evento pubblico a Medolla martedì 21 febbraio, presso il Ristorante “La cantina”, sulla via Statale 163, per illustrare a imprese e professionisti le principali novità contenute nella Legge di Bilancio.

L’appuntamento si svolgerà a partire dalle ore 20.30 e sarà un’occasione utile per confrontarsi con i nostri esperti sui temi della manovra, dalla pace fiscale agli incentivi alla assunzioni di giovani e donne passando per i crediti d’imposta energia e tanto altro.

I relatori presenti saranno Enzo Fanì, responsabile area fiscale Lapam, Massimo Benedetti, dottore commercialista e consulente fiscale Lapam, Nicola Boschetti, referente area lavoro Lapam, Gianluca Levratti, responsabile servizi alla persona Lapam e Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam.

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.