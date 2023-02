Come cambia la contrattazione sindacale nell’era delle transizioni in atto che stanno influenzando non solo le nostre vite, ma anche il lavoro e le politiche delle aziende. Ne discute martedì 21 febbraio il consiglio generale della Cisl Emilia Centrale.

«La persona resta al centro della nostra azione sindacale, affinché le rivoluzioni digitali, energetiche, ecologiche e di organizzazione del lavoro (smart working) siano gestite e non vadano a scapito dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro», afferma la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo, che introduce la mattinata, durante la quale delegati Cisl raccontano esempi di buona contrattazione aziendale. Nel corso della giornata intervengono il presidente di Adapt (l’associazione fondata da Marco Biagi) Francesco Seghezzi, il segretario generale della Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri e il segretario nazionale Cisl Giulio Romani.

Il professor Gian Primo Cella presenterà il libro “Scontri frontali e contrattazione silenziosa – Cronache del sindacalismo libero”, scritto dall’ex segretario provinciale della Cisl Antonio Guerzoni. Lo stesso Guerzoni illustra l’archivio storico digitale “Portale della contrattazione della Cisl Emilia Centrale” con tutti i contratti aziendali e territoriali firmati nelle province di Reggio Emilia e Modena, assieme a essi, studi, ricerche, convegni e documenti sulla contrattazione. www.portaledellacontrattazione.it