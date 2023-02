Dopo jazz e cantautorato, la stagione musicale “Molto forte, incredibilmente vicino” al Teatro Bismantova di Castelnovo prosegue con un appuntamento dedicato alla musica per il Cinema.

“Fellini and Friends” è il titolo del concerto che proporrà il Trio di UmbriaEnsemble, una delle più importanti compagini cameristiche italiane, composto per l’occasione da Luca Ranieri (viola), Cecilia Berioli (violoncello) e Andrea Trovato (pianoforte): l’appuntamento, davvero di alto livello, è per domenica 26 febbraio alle ore 18.

I membri di UmbriaEnsemble sono solisti e cameristi che possono vantare esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici sia classici che contemporanei: un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale, definito dalla critica come “punta di diamante” della attuale produzione cameristica italiana, modulare e agile nell’organico (dal Trio fino all’Orchestra da Camera) che rende l’Ensemble sempre funzionale e competitivo. L’approccio di UmbriaEnsemble è caratterizzato da vitale dinamismo aperto al confronto ed alla sinergia anche con le altre Arti.

Come solisti e come cameristi, i musicisti di UmbriaEnsemble, attivi già come prime parti dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Comunale di Bologna, dell’Orchestra Sinfonica della Rai, fin dall’anno di fondazione dell’ensemble (2011) registrano per le case discografiche BrilliantClassics, Camerata Tokyo, Sony, Bmg, Dynamic, GiottoMusic, Tactus, Imd.

Molti compositori hanno dedicato ad UmbriaEnsemble loro opere: Panni, Galante, De Rossi Re, Vessicchio, Vitale, Pedini, Kennedy, Bianchera,Lucidi, Arcangeli, Harvey, Muther e altri.

Regolarmente presenti nei più prestigiosi cartelloni dei Festival italiani (Spoleto Festival dei Due Mondi, UmbriaJazz, Festival delle Nazioni di Città di Castello, EmiliaRomagnaFestival, CarniArmonie, TodiFestival, Sagra Musicale Umbra) tra i successi dell’Ensemble si ricordano l’originale progetto di formazione ed educazione musicale e ambientale “La Natura dell’Arte” in collaborazione con Maestri Liutai che coinvolge migliaia di giovani; “Heaven”, nato da una ricerca in ambito RockProg, che è stato eletto “tra i migliori dell’anno 2013” dalla rivista specializzata “Suono” ed è stato selezionato dalla Sony per essere inserito nella raccolta CD “Progressivamente Story 1970-2014” con le highlights di quarant’anni di RockProg; il Primo Premio come miglior album 2019 con il CD “Donna, Voja e Fronna” al Premio Nazionale Città di Loano; le lunghe tournée in Sudamerica, India, Cina, Indonesia, HongKong, Birmania e Canada; i Concerti a Cipro, in Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Bulgaria, ed i prossimi tour in US e Giappone; la produzione di “Storie degli ultimi giorni”, spettacolo con musiche dal vivo, ispirato al pittore rinascimentale Luca Signorelli, che è stato presentato in varie capitali europee e pubblicato in DVD.

Il programma del 26 febbraio sarà dedicato alle colonne sonore di Nino Rota per Fellini (La strada – La dolce vita), poi Morricone e Piazzolla (Marco Polo ed Enrico IV) e una Movie Suite dedicata alle colonne sonore di Giulietta e Romeo, Amarcord, Il Padrino, Otto e mezzo, C’era una volta il West, Nuovo cinema Paradiso.

Durante le esecuzioni, sul grande schermo del Bismantova, saranno proiettate le immagini salienti dei film da cui sono tratte le colonne sonore. Un concerto da ascoltare e da vedere. Grandi film, grande musica e grandi interpreti; una occasione speciale, davvero da non perdere.

Per info www.teatrobismantova.it, tel. 0522 611876.