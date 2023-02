Dopo il primo incontro tematico di fine gennaio sul tema del lavoro, e la raccolta di spunti che andranno a comporre il programma del PD di Fiorano per il 2024, torna l’appuntamento con il #PIF24: ritrovo sabato 25 febbraio nella sala civica di Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano) dalle 10:00 alle 12:00 per il secondo incontro tematico del percorso, che approfondirà il tema della sanità anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria territoriale.

Saranno presenti:

Cecilia Pellicciari, dirigente professioni sanitarie Azienda USL di Modena

Mimmo Andreoli, rappresentante dei medici di medicina generale nel Comitato Consultivo Misto di Sassuolo

Luca Busani, assessore del comune di Fiorano con delega alle politiche sociali, del lavoro e della salute

La seconda parte dell’incontro prevede il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno insieme delle proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Circolo PD di Fiorano, a questo link: https://youtube.com/live/pjEzLx00i6Y?si=EnSIkaIECMiOmarE

Che cos’è il PIF24 Fiorano?

È un percorso di formazione politica aperto a tutti, strutturato su più incontri tematici periodici. Allo stesso tempo, è un percorso di costruzione del programma elettorale per Fiorano, in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Perché iniziare nel 2022?

Perché crediamo abbia senso e sia molto utile partire per tempo, in una grande iniziativa di coinvolgimento della cittadinanza, per creare percorsi di ascolto e partecipazione. Proprio per questo abbiamo pensato di lanciare il percorso del PIF già a dicembre 2022.

Per tutta la durata del percorso, che si svilupperà nei prossimi mesi fino all’appuntamento elettorale del 2024, ci accompagnerà il Questionario PIF: uno strumento per raccogliere idee, critiche e proposte concrete da parte di tutta la cittadinanza. Lo trovate a questo link: https://forms.gle/qmF6DMvyToEyBkRn8