Prosegue nel capoluogo il ciclo di incontri organizzati dalla Polizia di Stato unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale – VII Ambito Territoriale di Modena, con lo scopo di parlare con gli studenti di legalità.

Un’iniziativa rivolta ai più giovani, per sensibilizzarli al rispetto delle regole, importante per diventare cittadini responsabili per respingere ogni forma di ingiustizia e affermare il diritto di vivere svolgendo il proprio ruolo nella società, già a partire dalla famiglia e dalla scuola.

Nella mattinata odierna, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha incontrato due prime dell’Istituto Professionale Corni. Nel corso degli incontri, circa 50 ragazzi si sono confrontati sui temi dei diritti, della dignità sociale, della sicurezza e dell’uguaglianza. Il Funzionario di Polizia ha illustrato casi concreti di testimonianze e segnalazioni al numero di emergenza 112 NUE.

Si è parlato dell’attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato sul territorio e dell’importanza della collaborazione dei cittadini che diventano parte attiva nell’attività di prevenzione e di contrasto ai reati contro il patrimonio e contro la persona. Sono state illustrate le caratteristiche di YouPol, l’app per denunciare alla Polizia anche in anonimato fatti di bullismo, di violenza di genere e reati in materia di stupefacenti.

Si è affrontato anche il tema delle conseguenze penali di alcune azioni che integrano i presupposti di fattispecie reato.