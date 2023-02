Il Comune di Calderara di Reno cerca i soggetti pubblici e privati che metteranno in moto la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) recentemente costituita: si potrà fare sia in qualità di produttori che come consumatori. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblico pubblicato dall’Amministrazione: acquisire manifestazioni di interesse per la CER, facendo così da apripista per altre analoghe iniziative. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel quadro delle azioni varate nel 2022 dal Comune, ancora una volta sensibile a queste tematiche, per fronteggiare l’emergenza energia e diffondere al contempo una sempre più convinta idea di sostenibilità e buone pratiche ad essa connesse. Si potrà aderire alla comunità sia in qualità di produttori, già in possesso di impianti fotovoltaici, sia in qualità di consumatori, beneficiando dell’energia condivisa della comunità e dei relativi incentivi: per farlo sarà sufficiente compilare il modulo di adesione presente sul sito del Comune.

«Da tempo ormai – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – ci muoviamo in questa direzione, convinti che per migliorare le nostre vite dobbiamo aderire ad una serie di buone pratiche. L’interesse di Enel X, che ci ha sostenuto, primo Comune in Italia, nella costituzione della prima comunità energetica, non è stato un episodio, e ci ha dato entusiasmo per andare avanti su questa strada. Per farlo, e dunque per far partire le comunità, abbiamo bisogno di soggetti, detti “aggregatori”, che contribuiranno al loro funzionamento, e dalla condivisione di energia trarranno importanti benefici, per sé e per la comunità».

Tutte le informazioni sono sul sito dell’Amministrazione: la delibera di Giunta comunale, l’avviso pubblico, la domanda di partecipazione, che non ha una data di scadenza e si potrà inoltrare fino ad esaurimento dei posti disponibili.