Nei giorni scorsi, a San Giovanni in Persiceto, è stato tratto in arresto dagli operatori della Polizia di Stato un cittadino italiano di circa sessant’anni, a seguito di una denuncia nei mesi precedenti da parte di una ragazza 25enne. La giovane riferiva di ricevere da parte di quest’uomo atti vessatori che si concretizzavano in reiterate forme di molestie, tra cui l’imbrattamento e il danneggiamento di veicoli in uso.

La frequenza di dette azioni, cominciate nel novembre 2022, è progressivamente aumentata sino al mese di febbraio. La vittima si è dunque rivolta agli operatori del Commissariato che, a seguito di diversi accertamenti, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

A seguito di tale attività, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la persona è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto del G.I.P presso il Tribunale di Bologna, avvenuta il 23 febbraio 2023.