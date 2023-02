Su gioca al Via del Mare di Lecce questa sera alle 20:45 la giornata numero ventiquattro di questo campionato per i neroverdi.

In classifica Sassuolo e Lecce sono distanti per ora solo tre punti a favore dei salentini che su 23 gare disputate ne hanno vinte 6 esattamente come la squadra di Dionisi.

La distanza maggiore che si registra tra le due e sulle reti subite sino a qui dove la difesa giallorossa è stata battuta per 26 volte mentre quella neroverde 35.

Le due incognite principali di questa gara che si preannuncia già delicatissima sono nella possibile presenza di Domenico Berardi che come dichiarato in conferenza stampa dal suo allenatore “si è allenato tutta la settimana quindi salvo cose straordinarie, è disponibile”, e nelle condizioni del manto erboso, ultimamente non sempre in perfette condizioni.

La possibile formazione in campo di questa sera potrebbe vedere Consigli tra i pali con Rogerio, Tressoldi, Erlic e Zortea in difesa. Al centro Henrique, Obiang e Frattesi. Mentre in avanti il trio Defrel, Bajrami e appunto Berardi.

Claudio Corrado