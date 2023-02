Probabilmente è stato tradito dalla passione per le armi, questa l’avrebbe portato a detenere illegalmente una baionetta da guerra e oltre 200 munizioni di vario calibro. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Gattatico che nei suoi confronti, sulla scorta di alcune delazioni, avevano rivolto le attenzioni investigative, in quanto sospettato proprio di possedere illegalmente armi e munizioni. Lo stesso, infatti, non risultava titolare di alcuna licenza che ne autorizzasse la detenzione.

I riscontri a tali ipotesi investigative sono giunti nel corso della mattina di ieri, all’esito della perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri che ha portato al sequestro di una baionetta per fucile Pattern P17 in uso nella seconda guerra mondiale, 130 proiettili cal. 9 e 75 proiettili da fucile di vario calibro.

Per questi i motivi i militari di Gattatico, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni i, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un trentacinquenne reggiano incensurato, sequestrando quanto illecitamente detenuto dallo stesso. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.