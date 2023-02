Nella nottata e in mattinata, circa una quindicina di interventi sono stati effettuati dai Vigili del fuoco in tutta la provincia, causa forte vento. Il più rilevante quello nella sede della Croce Rossa in via del Chionso, dove una porzione di tetto circa 15 mq e stata danneggiata. Si è provveduto ad una copertura provvisoria con teli.