Nella giornata di oggi sono stati circa sessanta gli interventi svolti dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia in tutta la provincia per il forte vento, soprattutto per alberi divelti e pali dell’energia elettrica o del telefono pericolanti. L’intervento più rilevante riguarda un platano in via Adua: sul posto per diverse ore tre squadre dei pompieri e strada chiusa per consentire le operazioni di rimozione.