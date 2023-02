Un nuovo strumento a disposizione della medicina territoriale. E’ la sonda ecografica portatile donata nei giorni scorsi dal Rotary Club del Frignano all’Ospedale di Pavullo. Il dispositivo, tascabile e senza fili, consente di effettuare indagini diagnostiche di ultima generazione con immagini ad altissima definizione, caratteristiche che permettono di usare la sonda in maniera semplice e in qualsiasi contesto assistenziale, con la possibilità di essere trasportata anche nella tasca di un camice.

La consegna è avvenuta presso l’Ospedale in presenza del Direttore facente funzione del Distretto Sanitario di Pavullo, Gabriele Romani, che è anche Direttore medico dell’Ospedale e del Presidente del Rotary Club del Frignano Alessandro Soci insieme a una rappresentanza del Rotary territoriale.

La sonda, dotata di un tablet apposito, sarà utilizzata dai medici della struttura sanitaria appositamente formati grazie alla collaborazione del personale del Pronto Soccorso.

“Grazie alla donazione del Rotary Club del Frignano, i medici di continuità assistenziale saranno dotati di uno strumento utile a fare diagnosi in loco – afferma Gabriele Romani -. L’ecografo portatile consente il rapido riconoscimento di condizioni patologiche a rischio che richiedono successivi approfondimenti urgenti”.

“Con la donazione di questa sonda ecografica il Rotary Club che rappresento prosegue nella sua mission di sostegno alla popolazione – dichiara il Presidente del Rotary Alessandro Soci -. Siamo grati alla sanità territoriale per la vicinanza alla popolazione, per lo sforzo messo in campo in questi difficili anni di pandemia e per l’assistenza ininterrotta, anche nelle aree più lontane della montagna. Come Rotary continueremo a fare la nostra parte per sostenere e aiutare il personale medico”.