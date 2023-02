Dal 27 febbraio 2023, BMR SpA è una società al 100% SACMI. L’operazione completa il percorso già avviato nel 2019, quando SACMI aveva acquisito il 20% delle quote della società con sede a Scandiano (Reggio Emilia).

Già prevista all’atto dell’ingresso di SACMI nel capitale sociale di BMR, l’opzione di acquisto/vendita delle quote residue si completa nei tempi stabiliti, rinnovando, spiega il presidente di SACMI, Paolo Mongardi, “la piena condivisione degli obiettivi di sviluppo commerciale e industriale con BMR”.

Fondata nel 1968, BMR è leader riconosciuto nella fornitura di tecnologie Made in Italy per la squadratura, il taglio, la lappatura e il trattamento delle superfici ceramiche. Nel 2022, l’azienda ha sviluppato un fatturato di quasi 96 milioni di euro.

Come partner SACMI, e da oggi società del Gruppo a tutti gli effetti, BMR ha contribuito a valorizzare l’offerta commerciale e tecnologica in ambito Tiles, a supporto dell’approccio impiantistico SACMI e in linea con l’esigenza di una sempre maggiore integrazione di tutte le fasi di lavorazione a valle di formatura e cottura.

Attualmente, BMR occupa 138 persone che, nel quadro della partnership già avviata, hanno portato in dote a SACMI significative competenze tecniche, oltre a reputazione e referenze consolidate. Tali competenze potranno essere ulteriormente valorizzate all’interno del nuovo assetto, che segna l’ingresso a tutto tondo di BMR all’interno della galassia SACMI.