Oltre cinquemila controlli sul territorio e circa trecento turni effettuati in servizi serali, notturni e nei giorni festivi. Sono due dei dati più significativi ad emergere dal report dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Maranello nel 2022.

5109 il totale complessivo dei controlli effettuati lo scorso anno dagli agenti. Ai 2491 servizi di controllo per le infrazioni al Codice della Strada si sono aggiunti altri 2618 servizi effettuati, tra controlli della velocità, per l’uso delle cinture sicurezza e dei telefonini, controlli sull’autotrasporto e sui falsi documentali, controlli commerciali specifici e nei luoghi di aggregazione, per le soste irregolari, per l’idoneità degli alloggi, controlli commerciali, nelle fiere e mercati, nei cantieri, controlli ambientali (tra incendi, caccia, animali selvatici, regolamento del verde). Particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti presso i cassonetti: lo scorso anno sono state 42 le verifiche grazie all’utilizzo delle cosiddette “fototrappole”.

Significativo l’impegno della Polizia Locale in orario serale, notturno o festivo, con 288 turni svolti. A questi si è aggiunta l’attività di sorveglianza agli ingressi delle scuole, che ha visto gli agenti maranellesi impegnati con una media di 18 ore settimanali, oltre alla presenza nelle classi per le attività di educazione stradale. La presenza sul territorio si è inoltre concentrata nella rilevazione degli incidenti stradali (71).

Sul fronte delle sanzioni, sono state 7920 quelle effettuate per infrazioni al Codice della Strada, cui si aggiungono i verbali per la mancanza di assicurazione o revisione (298), per le soste invalidi (81), le sanzioni amministrative (116) e per i monopattini (1).

Per quanto riguarda l’attività amministrativa, sono state 822 le segnalazioni evase, 147 le ordinanze sulla viabilità, 130 le evasioni di richiesta di copie atti, 118 le denunce per le cessioni di fabbricati, 128 i rilasci di autorizzazioni per gli invalidi, 122 le pratiche relative a varchi e videosorveglianza, 36 quelle per i controlli della tutela animale. 19 le informative di reato inviate all’Autorità Giudiziaria, 32 le persone denunciate.

Significativo anche il dato relativo alle risposte fornite ai cittadini: nel 2022 sono state oltre 3600, segno di un costante dialogo tra la Polizia Locale e la comunità maranellese.