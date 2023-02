Il Consiglio Comunale di Soliera ha approvato all’unanimità il nuovo Piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Il Piano si inserisce in un progetto di coordinamento sovra-comunale nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine, dove il sindaco di Soliera Roberto Solomita riveste la delega alla Protezione Civile.

Il Piano contiene le attività di previsione, i possibili scenari di rischio (idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, temperature estreme, neve e pioggia che gela, sisma, incidenti industriale, criticità sulla mobilità), le strategie operative e i modelli di intervento per ogni rischio considerato, nonché le strutture operative e le risorse a disposizione per fronteggiare l’evento in corso. Presenta inoltre una cartografia dettagliata del territorio e le differenti modalità di informazione alla popolazione, sia in fase precauzionale che in corso di evento.

Un Piano di Protezione Civile non può funzionare senza l’ausilio dei volontari e la collaborazione di tutti i cittadini, in quanto i comportamenti della popolazione minacciata o colpita da eventi calamitosi devono essere ricondotti a quella che si definisce “cultura di Protezione Civile” o di “autoprotezione”.

La sede del COC (Centro Operativo Comunale) di Soliera si trova nella sede municipale di piazza Repubblica 1.