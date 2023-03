Domenica 5 marzo alle ore 16, al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano va in scena l’ultimo dei tre appuntamenti previsti in cartellone quest’anno: Solitarium di Teatrodistinto, uno spettacolo di teatro danza ideato, scritto e diretto da Daniel Gol. Un inno alla naturalezza del momento e dello scambio, alla possibilità di avere paura e ritrarsi senza perdere la propria forza, alla relazione fatta di sguardi, piccoli dettagli, momenti in cui non accade nulla, eppure tutto cambia.

Con questo spettacolo, che lavora sull’immagine, sulla danza e sul suono, Teatrodistinto racconta la relazione umana nella sua semplicità e purezza, senza l’utilizzo di parole, senza certezze e senza promesse. Adatto dai 5 anni in su.

Informazioni di biglietteria

Cinema Teatro Boiardo di Scandiano

Biglietti: 6€ – 5€ (fino a 12 anni)

Orari di biglietteria: dal lunedì e mercoledì dalle ore 9-12; nei giorni di apertura del cinema; su appuntamento telefonando al numero 0522 854355; il giorno dello spettacolo dalle ore 15; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it. – Info e prenotazioni: info@cinemateatroboiardo.com, telefono: 0522/854355 – www.cinemateatroboiardo.com