Una bella foto che ritrae Francesca, Domenico e il loro piccolino insieme con la mano sinistra del fantasista neroverde poggiata sulla pancia di lei. “Un cuoricino in più” si legge come didascalia al post pubblicato da ieri sui loro rispettivi profili Instagram. Domenico si prepara dunque a diventare papà per la seconda volta. Una bellissima notizia dalla sua vita familiare che arriva in un periodo di risalita anche in quella professionale. La sua squadra ha ripreso a fare punti anche su campi difficili (vedi Lecce) e a spostarsi in zone più “tranquille” di classifica.