Banca Generali Private rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna con un nuovo punto operativo a Mirandola (Modena). Giovedì 2 marzo alle ore 18.00, si alza infatti il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria in Piazza della Costituente 68/69.

“In un momento in cui le banche tirano il freno sul territorio noi scegliamo di aumentare la presenza e la vicinanza per rispondere al meglio ai crescenti bisogni di consulenza e protezione patrimoniale. Il nuovo punto operativo a Mirandola segue di pochi mesi la nuova filiale e uffici presentati l’anno scorso rappresentando un nuovo spazio essenziale per accogliere i nostri wealth manager e private banker dell’area. In un momento di grande incertezza per il risparmio zavorrato dalle pressioni inflattive, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale essere al fianco delle famiglie e rispondere con maggior efficacia ai bisogni della nostra clientela” dichiara Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

All’inaugurazione dei nuovi uffici intervengono il Vice Direttore Generale Marco Bernardi, il responsabile Area consulenti Finanziari Stefano Lenti, il Wealth Manager d’area di Banca Generali Private Antonio Malpeli e le autorità cittadine.

L’Emilia rappresenta un’area in forte crescita e centrale all’interno del progetto di sviluppo commerciale di Banca Generali Private. Negli ultimi 2 anni, la raccolta dalle famiglie locali è cresciuta del 20%, raggiungendo un valore di masse in gestione di oltre 2,5 miliardi nei servizi wealth, a conferma del forte bisogno di consulenza che caratterizza il risparmio locale in questa particolare fase storica.

Banca Generali è presente in 28 sedi in Emilia-Romagna: Argenta, Baganzola, Bologna, Carpi, Castel Maggiore, Cesena, Correggio, Faenza, Ferrara, Fidenza, Fiorenzuola, Fontanellato, Forlì, Langhirano, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini, Sassuolo, Soliera, Varano de’ Melegari.

Banca Generali

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce oltre 83 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2022) per conto di oltre 300 mila clienti. Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2.200 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. L’impegno a sostegno del mondo dell’arte è parte del dna di Banca Generali fin dalla sua nascita. La Banca promuove infatti mostre gratuite di artisti legati al territorio all’interno delle proprie sedi in tutta Italia con l’obiettivo di allargare i tradizionali canali di fruizione dell’arte e coinvolgere un pubblico sempre maggiore.