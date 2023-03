Sabato 4 marzo (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio va in scena Addio fantasmi, tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova; in scena Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. L’adattamento è di Chiara Lagani e la regia di Luigi De Angelis (cioè i fondatori della compagnia Fanny & Alexander).

Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale. La madre l’ha richiamata in vista della ristrutturazione dell’appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, è costretta a fare i conti con il trauma che l’ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un’identità fondata sull’anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. Ma ora che la casa d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena…

