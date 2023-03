Sono già stati messi in campo i primi interventi per il miglioramento della qualità della mensa scolastica. Da lunedì infatti saranno operativi i nuovi menù, che contengono diverse modifiche nei piatti somministrati ai bambini. L’Amministrazione Comunale è quindi intervenuta per cercare di migliorare la soddisfazione delle famiglie e la qualità del servizio offerto.

Qualche settimana fa si sono registrate lamentele di alcune famiglie rispetto alla qualità del servizio mensa, che hanno fatto emergere situazioni di bambini che mangiano poco o nulla, con conseguente spreco del cibo prodotto. Le famiglie si sono quindi rivolte a Comune e scuola per richiamare l’attenzione sulla situazione del servizio, chiedendo interventi che favorissero il gradimento dei bambini.

Il disagio delle famiglie è stato prontamente raccolto dall’Amministrazione Comunale, interessata a offrire un servizio di qualità per i propri cittadini. Sono stati messi in campo subito interventi volti a migliorare la qualità dei pasti e andare incontro al gradimento dei bambini. Diverse le azioni messe in campo. In primo luogo è stata riattivata la Commissione mensa, che si era fermata con la pandemia; sono state rinnovate le nomine dei rappresentanti dei genitori che possono andare a mangiare alla mensa per testare il livello del servizio. Oltre alla rilevazione dei rappresentanti mensa (ad ogni assaggio fa seguito la compilazione di un questionario di gradimento), sarà promosso a primavera un questionario di soddisfazione per tutti gli utenti del servizio.

Oltre a questo, è stato organizzato un incontro pubblico per i genitori, dove sono stati illustrati i princìpi guida del servizio, compresi gli obiettivi di educazione alla salute ed alimentare che sono alla base della costruzione dei menù scolastici. L’incontro è stato utile per raccogliere alcune osservazioni dei genitori, che sono state prontamente discusse con l’azienda erogatrice del servizio e già messe in pratica coi nuovi menù.

“Abbiamo accolto le segnalazioni delle famiglie e ci siamo attivati subito per gli opportuni correttivi” commenta l’Assessore all’Istruzione Luca Brighetti, presente all’incontro con le famiglie. “Dal confronto con i genitori sono emerse proposte correttive, alcune delle quali sono state raccolte dall’azienda che è intervenuta a modificare i menù, eliminando alcuni cibi poco graditi e variando le combinazioni degli alimenti per andare incontro al favore dei bambini. Siamo consapevoli che questi interventi sono solo un primo inizio, ma sono indicativi della nostra volontà di ascoltare i genitori e intervenire per un servizio di qualità”