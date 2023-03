Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne, per furto aggravato in un esercizio commerciale di Via Emilia Centro.

L’uomo, che già in passato aveva destato sospetto al personale del negozio, era riuscito ad imposessarsi di 32 confezioni di profumo spray, per un valore complessivo di circa 130 Euro, oltrepassando le casse evitando il sistema antitaccheggio. La persona è stata fermata, poco distante dal negozio, dai Carabinieri attivati mediante il 112. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita.