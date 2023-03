«In questi anni di emergenza pandemica abbiamo dovuto sospenderla, ma appena ne abbiamo avuta l’occasione l’abbiamo riproposta, perché credo sia importante valorizzare le imprese che operano nel territorio dell’Appennino modenese». Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato, commenta così la terza edizione di “Lapam sulla neve”, l’iniziativa promossa dall’associazione imprenditoriale. Dopo lo stop causa Covid che ha costretto a rinviare il consueto appuntamento annuale sulle cime dell’Appennino, l’associazione ha deciso di riproporla in questo 2023, trovando un grande riscontro. Tra sci e ciaspole, una sessantina tra imprenditori e dipendenti hanno trascorso una giornata ricca di suggestione, respirando l’aria pura dell’Appennino. «Lapam – prosegue Rossi – è anche promozione del territorio e delle sue bellezze. Il nostro Appennino non ha nulla da invidiare ad altri in quanto a paesaggi e servizi d’avanguardia. Questo grazie agli impianti, ma anche all’attrattività che ha raggiunto livelli molto alti. Come associazione stiamo lavorando per garantire un’offerta di servizi per tutto l’arco dell’anno».

Lapam sulla neve ha consentito ai presenti di fare una ciaspolata in mezzo ai boschi del Cimone, accompagnati dalla guida GAE (Guide ambientali escursionistiche) Andrea Tintorri, il quale ha ottenuto l’abilitazione proprio grazie al corso promosso da Formart ente formazione Lapam. Anche in questo 2023 sono previste altre edizioni del corso, per permettere a chiunque sia interessato di ottenere l’abilitazione.

Daniele Casolari, segretario Licom, conclude: «L’Appennino e di conseguenza il turismo invernale ed estivo sono una grande risorsa che va valorizzata e fatta conoscere. Si tratta di un turismo alla portata di tutti e con queste iniziative vogliamo contribuire a valorizzare e promuovere un turismo di prossimità in un territorio ricco eccellenze e opportunità».