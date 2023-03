Proseguono i controlli dei Carabinieri nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale di Modena.

Nella giornata di ieri, nel territorio provinciale, i Carabinieri delle 4 Compagnie Modenesi hanno eseguito nuovi servizi di controllo nei luoghi più esposti a fenomeni di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti della provincia.

A Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto all’arresto di un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di un ennesimo controllo effettuato dai militari presso la Stazione Autocorriere, è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish. La persona verrà condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Nel corso dei servizi espletati nel comune di Carpi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura il cui conducente, 23enne, è risultato positivo al test con etilometro. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per Guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata per la sospensione. Durante i controlli effettuati poco dopo la mezzanotte nel centro di Carpi, un 23enne è stato trovato in possesso di hashish e per questo segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

Durante le attività espletate dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo nei comuni dell’Unione Terre dei Cartelli e del Distretto Ceramico, la pattuglia della Stazione di Castelvetro ha proceduto alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di un 25enne, sorpreso nel centro abitato con hashish e marijuana.