L’arbitro di Wrestling italiano Jhonny Puttini è uno degli arbitri di Wrestling più famosi al mondo e fino a poco tempo fa allenava proprio a Portile.

L’altra sera in Australia ha arbitrato un incontro titolato (visto in diretta mondiale su Fite TV, piattaforma streaming per gli appassionati di sport da combattimento) presso la famosa lega sportiva “Pro Wrestling Australia”.

Sui social e sulla diretta gli appassionati italiani si sono fatti sentire citando il Sassuolo calcio proprio per la divisa degli arbitri di Wrestling in Australia.

“Anche se tifo un altro team calcistico mi ha divertito tutto questo e qui in Australia tutti mi stanno chiedendo cosa sia il Sassuolo. In effetti la divisa è uguale, ma è molto bella”.

